Крок до того, аби РФ сіла на лаву підсудних: ОП про Байдена, який назвав "геноцидом" дії Путіна

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що визнання президентом США "геноцидом" дії Путіна в Україні примусять сісти Росію на лаву підсудних.

Подоляк сказав, що Джо Байден показав свою готовність називати російські військові злочини геноцидом.

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Це крок до того, аби примусити РФ сісти на лаву підсудних. Нашим партнерам вкрай важливо давати точні юридичні дефініції тому, що відбувається. Називати геноцид геноцидом — наближати кінець масовим вбивствам в Україні, – повідомив радник глави ОП.

Джо Байден 13 квітня вперше назвав війну в Україні геноцидом. Зокрема президент США пояснив, що йдеться про геноцид, який вчинений диктатором Володимиром Путіним.

Я назвав це геноцидом, тому що стає все зрозуміліше, що Путін просто намагається знищити навіть ідею того, щоб бути українцем, і доказів цьому все більше,

– сказав Байден.

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