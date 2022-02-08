Крок до визнання: у Запоріжжі 4-річна гімнастка встановила рекорд України – неймовірне відео

Юна гімнастка в Запоріжжі встановила рекорд України. Настя Горбацевич виконала трюк, який називається "вис на шиї без страховки".

Дівчинці всього 4 роки. Про досягнення маленької гімнастки дізнавались журналісти 24 каналу.

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Дівчинку тренує мама

Маленьку спортсменку з 3-річного віку у цирковій студії тренує мама Вікторія, у минулому теж повітряна акробатка. Під час рекордної спроби дівчинка повисла у гімнастичному кільці.

Вона трималась за нього тільки шиєю. В такому положенні 43 секунди літала у повітрі. Крім оплесків захоплених глядачів, Горбацевич отримала диплом Реєстру рекордів України і перші хвилини спортивної слави.

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Дівчинка розповіла про свої враження після встановлення рекорду. Вона зауважила, що в неї нічого не болить, а без мами під час виступу не було страшно.

Крок маленької зірочки до світового визнання

У Книзі рекордів Гіннеса є аналогічні рекорди, однак у виконанні старших дітей.

Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Ветрова зауважила, що цей рекорд – один з маленьких кроків зірочки до світового визнання.

"Ми маємо: наймолодша повітряна гімнастка, яка виконала цирковий трюк "вис на шиї", вік 4 роки і 3 місяці", – підсумовувала Ветрова.

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Як дівчинка готувалась до рекорду України / Фото Суспільного

Що ще відомо про 4-річну гімнастку

Анастасія Горбацевич займається у цирковій студії "Едельвейс" із 3 років.

У 4 роки дівчинка отримала перше гран-прі на цирковому фестивалі Top Fest Circus Day.

Цікаво, що під час встановлення рекорду дівчинка повинна була висіти упродовж 15 секунд. Однак маленька спортсменка протрималася 25 секунд.

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