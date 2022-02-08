Крок до визнання: у Запоріжжі 4-річна гімнастка встановила рекорд України – неймовірне відео
Юна гімнастка в Запоріжжі встановила рекорд України. Настя Горбацевич виконала трюк, який називається "вис на шиї без страховки".
Дівчинці всього 4 роки. Про досягнення маленької гімнастки дізнавались журналісти 24 каналу.
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Дівчинку тренує мама
Маленьку спортсменку з 3-річного віку у цирковій студії тренує мама Вікторія, у минулому теж повітряна акробатка. Під час рекордної спроби дівчинка повисла у гімнастичному кільці.
Вона трималась за нього тільки шиєю. В такому положенні 43 секунди літала у повітрі. Крім оплесків захоплених глядачів, Горбацевич отримала диплом Реєстру рекордів України і перші хвилини спортивної слави.
Маленька гімнастка встановила рекорд України: дивіться відео
Зауважимо! У Книзі рекордів Гіннеса є аналогічні рекорди, однак у виконанні старших дітей.
Дівчинка розповіла про свої враження після встановлення рекорду. Вона зауважила, що в неї нічого не болить, а без мами під час виступу не було страшно.
Крок маленької зірочки до світового визнання
Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Ветрова зауважила, що цей рекорд – один з маленьких кроків зірочки до світового визнання.
"Ми маємо: наймолодша повітряна гімнастка, яка виконала цирковий трюк "вис на шиї", вік 4 роки і 3 місяці", – підсумовувала Ветрова.
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Як дівчинка готувалась до рекорду України / Фото Суспільного
Що ще відомо про 4-річну гімнастку
- Анастасія Горбацевич займається у цирковій студії "Едельвейс" із 3 років.
- У 4 роки дівчинка отримала перше гран-прі на цирковому фестивалі Top Fest Circus Day.
- Цікаво, що під час встановлення рекорду дівчинка повинна була висіти упродовж 15 секунд. Однак маленька спортсменка протрималася 25 секунд.
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