"Кроки, які багатьом спростили життя": як діє координаційний штаб

В Україні працює координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань. Завдяки ньому зробили важливі кроки, які допомогли та спростили життя багатьом людям.

Про досягнення штабу розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він подякував усім за безперервну роботу.

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Досягнення координаційного штабу

Запуск програми дотацій у співпраці зі Світовим банком. Гроші підуть для залучення допомоги через "Карітас".

у співпраці зі Світовим банком. Гроші підуть для залучення допомоги через "Карітас". Програма психологічної допомоги "Розкажи мені". До неї залучили понад 500 психологів, які консультують телефоном або в онлайн-режимі.

До неї залучили понад 500 психологів, які консультують телефоном або в онлайн-режимі. Розробка спеціальних форм для жертводавців та тих, хто потребує допомоги.

для жертводавців та тих, хто потребує допомоги. Запуск інформаційного ресурсу "Співдія", який опрацьовує заявки гарячої лінії спільно з Монобанком та забезпечує вирішення конкретних потреб громадян.

Лише за добу штаб отримав 60 запитів з 22 країн світу. Більшість з них надійшли від компаній, які пропонують свою фінансову допомогу або ж послуги. Серед них є логістична компанія Texim-Trans.

Від українського бізнесу надійшло 56 листів:

30 пропозицій допомоги від приватних осіб і ФОПів;

7 пропозиції від великого бізнесу (KSE, Goodwine, Єврокар, Ексімлаб).

Штаб також отримав 230 запитів про допомогу. З них 10 стосувалися помочі військовим та територіальній обороні, інші – допомоги людям з гарячих точок.

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