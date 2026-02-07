Кропивницький, Харків та інші регіони під ударом: там вибухи під час атаки БпЛА

Багато ударних дронів запустила Росія по Україні вночі 7 лютого. Низка регіонів України опинилися під загрозою.

Про вибухи надходила інформація з Кропивницького та Харкова. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Росія знову тероризує "Шахедами": загроза досягла західних областей

Де були вибухи під час масованої атаки 7 лютого?

У багатьох областях вночі 7 лютого тривала повітряна тривога через масовану атаку ударними дронами. За даними моніторів та Повітряних сил, створювали загрозу десятки груп БпЛА російської армії.

О 02:37 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті зафіксовано влучання ворожого БпЛА типу "Шахед" у Холодногірському районі. Наслідки з'ясовують.

А о 02:43 Суспільне проінформувало про звуки вибухів у Кропивницькому. Військові перед тим попереджали про наближення БпЛА ворога до міста.

На момент публікації більшість моніторів припускають, що БпЛА майже всі летять у напрямку Заходу України. Але можуть і звернути на Київщину.

Де ще атакував ворог із повітря упродовж доби?