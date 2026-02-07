Кропивницький, Харків та інші регіони під ударом: там вибухи під час атаки БпЛА
- Росія запустила багато ударних дронів по Україні вночі 7 лютого.
- Вибухи були щонайменше у Харкові та Кропивницькому.
Багато ударних дронів запустила Росія по Україні вночі 7 лютого. Низка регіонів України опинилися під загрозою.
Про вибухи надходила інформація з Кропивницького та Харкова. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.
Де були вибухи під час масованої атаки 7 лютого?
У багатьох областях вночі 7 лютого тривала повітряна тривога через масовану атаку ударними дронами. За даними моніторів та Повітряних сил, створювали загрозу десятки груп БпЛА російської армії.
О 02:37 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті зафіксовано влучання ворожого БпЛА типу "Шахед" у Холодногірському районі. Наслідки з'ясовують.
А о 02:43 Суспільне проінформувало про звуки вибухів у Кропивницькому. Військові перед тим попереджали про наближення БпЛА ворога до міста.
На момент публікації більшість моніторів припускають, що БпЛА майже всі летять у напрямку Заходу України. Але можуть і звернути на Київщину.
Де ще атакував ворог із повітря упродовж доби?
- Зауважимо, що 6 лютого вранці ворог вже бив по Кропивницькому, причім одразу "Кинджалами", ракетами Х-69 та безпілотниками.
- І цієї ж ночі стало відомо, що на Волині є наслідки через удар БпЛА. Росіяни завдали шкоди об'єкту критичної інфраструктури.