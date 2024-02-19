Росіяни атакували Кропивницький район: в ОВА розповіли про наслідки удару

Сьогодні, 19 лютого, під час повітряної тривоги у Кропивницькому районі прогриміли вибухи. В Кіровоградській ОВА розповіли деталі наслідків від ворожого удару.

По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Так, під час тривоги у Кропивницькому районі жителі міста чули вибухи.

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Наслідки від удару противника

О 12:02 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу для Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Невдовзі у Кропивницькому пролунав вибух, про що повідомили кореспонденти "Суспільного" о 12:04.

Повітряні сили України повідомляли про рух ракети на Канатове, що в Кіровоградській області.

Загалом повітряна тривога у Кіровоградській області тривала з 12:00 до 14:01.

Згодом очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович розповів про те, яких наслідків завдала атака росіян. За його словами, після вибуху у Кропивницькому районі, на щастя, без постраждалих і руйнувань.

Ворог 17 лютого атакував Кропивницький