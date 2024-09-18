Російські війська не припиняють терор українських міст. Так, зранку 18 вересня в Кропивницькому прогриміли звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зазначимо, що там була оголошена повітряна тривога.

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Вибухи у Кропивницькому

Близько від 7 ранку, а саме від 6:59, у Кіровоградській області лунає повітряна тривога.

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Вже через 10 хвилин в Повітряних силах попередили, що в Кіровоградській області є загроза застосування ударних БпЛА ворога.

О 8:05 в ПС зазначили про рух "Шахедів" на Кіровоградщині. Там зазначали про курс безпілотників противника в південному напрямку.

Вже через 40 хвилин у Кропивницькому чули вибухи.

У Кропивницькому чути звук вибуху. Повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться в повідомленні.

Наразі в ПС продовжують попереджати рух ворожих дронів. Зокрема, о 9:02 там писали про "БпЛА східніше Кропивницького, курс західний".

Зазначимо, що в Кіровоградській ОВА дали коментар щодо вибухів в регіоні. Там зазначили, що ворог продовжує атакувати Кіровоградщину.

Андрій Райкович, очільник місцевої ОВА, попрохав зберігати інформаційну тишу та наголосив, що офіційну інформацію оприлюднять після завершення тривоги.

"Прошу не ігнорувати тривогу. Кропивничан – не викладати жодних фото й відео. Офіційна інформація – після завершення тривоги", – додали в ОВА.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.