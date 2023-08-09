"Вибивали" космічні суми: СБУ затримала депутата, який займався рекетом

СБУ станом на серпень 2023 року нейтралізувала злочинне угруповання рекетирів, яке діяло у Кропивницькому, Ним керував місцевий депутат.

Під керівництвом горе-депутата зловмисники вибивали з місцевого підприємця гроші. Мовиться про 92 тисячі доларів. Цю суму постраждалий мав сплатити як начебто борг, якого насправді не було.

Зверніть увагу Насмерть збив нацгвадрійця: суддю Тандира залишили під вартою

Депутата упіймали на гарячому. Це відбулося під час того, як йому передали другу частину "данини".

За даними слідства, до складу банди входили місцеві кримінальники, які спеціалізувалися на рекеті.

За вказівкою лідера злочинної групи її учасники вимагали гроші з місцевих жителів під вигаданими приводами. У разі відмови – застосовували психологічний тиск, фізичне насильство та погрози вбивства,

– мовиться у повідомленні.

Під час обшуків у горе-депутата виявили значну суму готівкою. Ймовірно, ці гроші також отримані злочинним шляхом. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Чоловік "виніс" з храму пожертву

Обурливий інцидент стався в одному з храмів Дрогобича на Львівщині. Там чоловік під час служби "виніс" 200 тисяч гривень пожертви. На сполох забив священник. Він повідомив про інцидент правоохоронців. Згодом стало відомо, що зловмисник потрапив на камери відеоспостереження.