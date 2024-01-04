У Кропивницькому та Кривому Розі лунали повторні вибухи

Росія постійно атакує українські міста. Цього разу під ударом Південь України. Що відомо наразі – розкаже 24 Канал.

Повітряні сили попереджали про загрозу балістики 4 січня декілька разів. Близько десятої ранку на Кропивницький і Кривий Ріг уже летіли ракети.

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Що відомо про вибухи у Кропивницькому та Кривому Розі вдень 4 січня

О 13:52 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі південного сходу. Вже за кілька хвилин у місті пролунали вибухи.

На 14:11 повітряна тривога в трьох областях України.



Карта тривог на 14:11 4 січня / Скриншот 24 Каналу

О 14:17 тривога поширилася і на Харківщину – є ракетна небезпека.

Моніторингові канали пишуть про нові ракети, що летять на Кропивницький. Пройдіть в укриття!

О 14:22 в Кропивницькому пролунали нові вибухи, о 14:23 – у Кривому Розі. Пам'ятайте про правило двох стін, не стійте біля вікон і не знімайте роботу ППО і влучання!

Моніторингові пабліки припустили, що окупанти запускали "Іскандер" або С-400 із Криму. Чекаємо на офіційну інформацію.

Карта тривог на 14:31 / Скриншот 24 Каналу

У ДСНС розповіли про наслідки ранкових вибухів у Кропивницькому

Вранці 4 січня росіяни обстріляли один з промислових об'єктів на території обласного центру Кіровоградської області.

На жаль, одна людина загинула, ще 8 – поранені. Це сталося внаслідок падіння уламків. Також падіння уламків спричинили пошкодження кількох будівель та займання автомобіля, яке оперативно ліквідували рятувальники.