У Кропивницькому прогримів вибух: в ОВА пояснили, що трапилося
Джерело:Андрій Райкович
У Кропивницькому під час повітряної тривоги прогримів вибух. Наразі на місце прибули відповідні служби.
Чому мешканці Кропивницького чули вибух зранку під час повітряної тривоги, пояснили в ОВА. Про це інформує 24 Канал.
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Що відомо про вибух у Кропивницькому
Вибух, який щойно чули у Кропивницькому, стався через вибух газу в багатоповерхівці по вулиці Юрія Коваленка 5, корпус 2,
– заявив очільник Кіровоградської ОВА.
Андрій Райкович зазначив, що на місці вже перебувають відповідні служби. Обставини вибуху з'ясовуються. Деталі обіцяють повідомити згодом.
Зауважимо, що про звуки вибуху у мережі повідомили близько 09:37. За даними "Суспільного" він стався близько 09:20. Тривогу на Кіровоградщині оголосили о 09:08.
Внаслідок вибуху є постраждалий
Вибух стався у квартирі на шостому поверсі в дев'ятиповерхівці. Про це розповіла "Суспільному" речниця обласного управління служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак.
За її словами, травмувалася одна людина, двоє осіб врятовано. На щастя, загиблих немає.
Наразі на місці події працює 31 рятувальник, також залучили 8 машин.
Зруйнований балкон, міжкімнатні перегородки, пошкоджені двері сусідніх квартир. Пошкодження несучих конструкцій немає,
– зазначила Мачак.