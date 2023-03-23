У Кропивницькому прогримів вибух: в ОВА пояснили, що трапилося

У Кропивницькому під час повітряної тривоги прогримів вибух. Наразі на місце прибули відповідні служби.

Чому мешканці Кропивницького чули вибух зранку під час повітряної тривоги, пояснили в ОВА. Про це інформує 24 Канал.

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Що відомо про вибух у Кропивницькому

Вибух, який щойно чули у Кропивницькому, стався через вибух газу в багатоповерхівці по вулиці Юрія Коваленка 5, корпус 2,

– заявив очільник Кіровоградської ОВА.

Андрій Райкович зазначив, що на місці вже перебувають відповідні служби. Обставини вибуху з'ясовуються. Деталі обіцяють повідомити згодом.

Зауважимо, що про звуки вибуху у мережі повідомили близько 09:37. За даними "Суспільного" він стався близько 09:20. Тривогу на Кіровоградщині оголосили о 09:08.

У Кропивницькому стався вибух / Фото "Суспільне"

Внаслідок вибуху є постраждалий

Вибух стався у квартирі на шостому поверсі в дев'ятиповерхівці. Про це розповіла "Суспільному" речниця обласного управління служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак.

За її словами, травмувалася одна людина, двоє осіб врятовано. На щастя, загиблих немає.

Наразі на місці події працює 31 рятувальник, також залучили 8 машин.

Зруйнований балкон, міжкімнатні перегородки, пошкоджені двері сусідніх квартир. Пошкодження несучих конструкцій немає,

– зазначила Мачак.

На місці вибуху працюють рятувальники та поліція / Фото "Суспільне"

Повітряна тривога досі триває по всій Україні. Тож не нехтуйте правилами безпеки і перебувайте в укритті.