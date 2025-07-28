У Кропивницькому пролунали вибухи: місто атакують БпЛА

Кіровоградська область серед інших потрапила під удар ворожих дронів уночі 28 липня. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомили у Суспільному. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Дивіться також "Шахеди" заходять на Київ та область: де зараз лунає повітряна тривога

Атака на Кропивницький 28 липня: що відомо?

Повітряну тривогу в Кіровоградській області оголосили о 23:09 ще 27 липня. Ближче до 3 ранку 28 числа до міста дісталися щонайменше 8 ударних БпЛА ворога, про що повідомили моніторингові спільноти.

Місцева влада закликала перебувати в укриттях, а жителі почули вибухи.

На момент публікації тривога охопила майже всю Україну. Про роботу ППО та вибухи повідомляли жителі Запоріжжя та Києва. Також є загроза ракетного обстрілу – у повітрі стратегічна авіація російської армії.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.