У Кропивницькому прогриміла серія вибухів: місто атакують декілька груп БпЛА

У ніч на 26 квітня російські військові атакують Кіровоградську область ударними дронами. Серія вибухів пролунала у Кропивницькому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

Зверніть увагу Росіяни знову запустили "Шахеди" по Україні: які області під загрозою удару

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Вибухи у Кропивницькому сьогодні 26 квітня

Звуки вибуху чули у Кропивницькому близько 00:25. Зауважимо, що тривогу на Кіровоградщині оголосили о 23:17. Повітряні сили попереджали, що ворожі дрони продовжують рух у напрямку області.

Уже о 00:28 українські військові написали про декілька груп російських безпілотників у напрямку Кропивницького. Через кілька хвилин, о 00:36, у місті прогриміли повторні вибухи. Знову – близько 00:40 та 00:43.

Друзі! Не ігноруйте повітряну тривогу! Подбайте про безпеку,

– закликав голова ОВА Андрій Райкович.

Додамо, близько 00:30 моніторингові спільноти писали, що більшість безпілотників у Кіровоградській області, у напрямку Кропивницького.

Зауважимо, відбій тривоги оголосили о 01:16.