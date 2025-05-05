Кіровоградська область зазнала атаки ударних безпілотників ворога уночі 5 травня. У Кропивницькому чули звуки вибухів.

Про це пише Суспільне. Що відомо на цей момент, зібрав 24 Канал.

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У Кропивницькому пролунали вибухи уночі 5 травня: що сталося

У Кіровоградській області повітряну тривогу оголосили вночі 5 травня о 03:05. Ближче до 5 ранку стало відомо, що в обласному центрі пролунали вибухи.

Зазначимо, о 04:13 у Повітряних силах повідомили, що група ударних дронів-камікадзе ворога, зокрема "Шахедів", рухаються на півночі та сході Кіровоградщини.

Відповідно, була загроза і для Кропивницького. І о 04:44 місцеві спільноти повідомили у соціальних мережах про звуки вибухів. Вони пролунали кілька разів.

У цей час загроза атаки БпЛА була актуальною й для низки інших областей, ураховуючи сусідні Полтавщину та частину Черкащини. А трохи раніше дрони та балістичні ракети атакували Сумську область, зокрема Конотоп – за інформацією міського голови, там зруйновано інфраструктурний об'єкт.

Коментарів влади щодо ймовірних наслідків повітряної атаки російської армії станом на момент публікації не було.

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