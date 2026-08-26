Пізно увечері росіяни атакували Кропивницький дронами. У місті чули вибухи.

Близько 22:47 на Кіровоградщині оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.

Що відомо про вибух у Кропивницькому?

Близько 22:47 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА на Кіровоградщині у напрямку Знам'янки.

О 23:03 стало відомо, що реактивні дрони прямують до Кропивницького.

Десь о 23:23 у Кропивницькому пролунав вибух.

Наразі офіційної інформації про наслідки атаки немає.

Нагадаємо, що Росія цілий день атакувала Україну дронами, зокрема реактивними.

Так, вдень окупанти завдали подвійного удару по бізнес-центру у Лозовій, що на Харківщині. Будівля розташована у щільній житловій забудові. Ворог прагнув, аби було якомога більше жертв.

Внаслідок влучання бізнес-центр спалахнув. Щоб врятуватися, люди намагалися вистрибнути з вікон. Наразі відомо про десятьох постраждалих, серед них є "важкі".

До слова, за даними ЗМІ, Володимир Путін готується до ескалації у війні проти України. Зокрема, він може посилити балістичні удари по Києву та об'єктах критичної інфраструктури. Це відбуватиметься на тлі провалу мирних переговорів.