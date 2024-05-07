У Кропивницькому жінка впала з оглядового колеса
Джерело:Суспільне
В Кропивницькому жінка впала з оглядового колеса та розбилася насмерть. Трагедія сталася в місцевому дендропарку.
Загибель жінки підтвердила й речниця поліції регіону Віталіна Бевзенко. Представниця адміністрації парку, відмовилась надавати коментарі, допоки вони не отримають офіційну інформацію від поліції.
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Що розповідають очевидці
Наразі на місці події працюють слідчі, які також не коментують ситуацію. Журналістам наразі вдалось поспілкуватись лише з очевидицею Анастасією, яка в цей час перебувала у парку разом з подругою.
Ми прийшли покататися на атракціоні "Клоун". Як тільки її пристебнули, а мене ще не встигли, почули дуже гучний звук. Спершу подумали, що це вибух. Почали кричати адміністратори і тоді ми вже побачили, як згодом з'ясувалося, мертву жінку, яка навіть не ворухнулася. Почали збігатися люди, наскільки я зрозуміла, її родичі,
– розповіла очевидиця.
Вона не вважає, що це було самогубство та додала, що на вигляд жінці було 40 – 50 років.
Потім атракціон закрили, всім відвідувачам сказали не наближатися, приїхала поліція і "швидка". Я вважаю, що це вина працівників дендропарку, тому що закріплень немає ніяких і вони самі це підтверджують,
– поділилась Анастасія з журналістами.
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