У Кропивницьку повісився молодий капітан ЗСУ: що відомо
У Кропивницькому скоїв самогубство командир протипожежної роти військової частини А-1405 – капітан Збройних сил України. Чоловік повісився, йому було лише 33 роки.
Про це розповіла виконувачка обов’язків заступника командира з морально-психологічного забезпечення частини Ганна Вольська у коментарі "Суспільному".
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Трагедія сталася 27 липня у лісосмузі поблизу вулиці Жадова.
У частині про це стало відомо о 16:10. Капітан не перебував на службі у той час,
– прокоментувала ситуацію Вольська.
Вона додала, що у чоловіка не було проблем на службі. Також вона додала, що на роботі його характеризували добре.
Наразі ведеться слідство.
Чоловік скоїв самогубство у лісосмузі Кропивницького, неподалік вулиці Жадова: карта