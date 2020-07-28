У Кропивницькому скоїв самогубство командир протипожежної роти військової частини А-1405 – капітан Збройних сил України. Чоловік повісився, йому було лише 33 роки.

Про це розповіла виконувачка обов’язків заступника командира з морально-психологічного забезпечення частини Ганна Вольська у коментарі "Суспільному".

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Трагедія сталася 27 липня у лісосмузі поблизу вулиці Жадова.

У частині про це стало відомо о 16:10. Капітан не перебував на службі у той час,

– прокоментувала ситуацію Вольська.

Вона додала, що у чоловіка не було проблем на службі. Також вона додала, що на роботі його характеризували добре.

Наразі ведеться слідство.

Чоловік скоїв самогубство у лісосмузі Кропивницького, неподалік вулиці Жадова: карта