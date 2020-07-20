У Тернополі чоловік намагався зістрибнути з вікна 8 поверху і був вже за крок від задуманого. Однак рятувальники і патрульні провели спецоперацію з його порятунку і все ж витягли з віконної рами.

Коли патрульні отримали виклик про чоловіка, що хоче стрибнути з вікна багатоповерхівки і звести кінці з життям, одразу ж попрямували до сусідньої квартири. Як повідомляють у патрульній поліції Тернопільщини, поліцейські одразу ж намагалися встановити із ним контакт.

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Чоловік на усі вмовляння категорично відмовлявся повертатися до квартири. Він гарячково зазначив: його хтось переслідує та намагається вбити, тож, якщо до кімнати хтось зайде – він вистрибне.

Патрульний Віталій Назаров довго спілкувався з чоловіком, відволікаючи його. Тим часом його напарник Володимир Тихомирський спільно з працівниками ДСНС непомітно зайшли до помешкання чоловіка.

За мить до падіння його схопили за руки та затягнули в помешкання.

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Аби чоловік більше не завдав собі шкоди, патрульні застосували до нього кайданки. Швидка шпиталізувала врятованого до спеціалізованого медзакладу.