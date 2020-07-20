В Тернополе мужчина пытался выпрыгнуть из окна 8 этажа и был уже в шаге от задуманного. Однако спасатели и патрульные провели спецоперацию по его спасению и все же вытащили из оконной рамы.

Когда патрульные получили вызов о мужчине, который хочет прыгнуть из окна многоэтажки и свести концы с жизнью, сразу же направились к соседней квартире. Как сообщают в патрульной полиции области, полицейские сразу же пытались установить с ним контакт.

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Мужчина на все уговоры категорически отказывался возвращаться в квартиру. Он лихорадочно отметил: его кто-то преследует и пытается убить, поэтому, если в комнату кто-то зайдет – он выпрыгнет.

Патрульный Виталий Назаров долго общался с мужчиной, отвлекая его. Тем временем его напарник Владимир Тихомирский совместно с работниками ГСЧС незаметно зашли в квартиру мужчины.

За мгновение до падения его схватили за руки и затащили в помещение.

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Чтобы мужчина больше не причинил себе вреда, патрульные применили к нему наручники. Скорая госпитализировала спасенного в специализированное медучреждение.