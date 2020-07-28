В Кропивницком совершил самоубийство командир противопожарной роты военной части А-1405 – капитан Вооруженных сил Украины. Мужчина повесился, ему было всего 33 года.

Об этом рассказала исполняющая обязанности заместителя командира по морально-психологическому обеспечению части Анна Вольская в комментарии "Общественному".

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Трагедия произошла 27 июля в лесополосе вблизи улицы Жадова.

В части об этом стало известно в 16:10. Капитан не находился на службе в это время,

– прокомментировала ситуацию Вольская.

Она добавила, что у мужчины не было проблем на службе. Также она добавила, что на работе его характеризовали хорошо.

Сейчас ведется следствие.

Мужчина совершил самоубийство в лесополосе Кропивницкого, недалеко от улицы Жадова: карта