Ексначальник штабу "Азову" Богдан Кротевич закликав Сирського піти у відставку

Ексначальник штабу 12 бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич закликав головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського піти у відставку. Усе через накази, які, на його думку, ставлять під загрозу життя військовослужбовців.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Богдана Кротевича в інтерв'ю для The Guardian.

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Як Кротевич прокоментував дії нинішнього керівництва в армії

Кротевич заявив, що Сирський та нинішнє керівництво займаються "ручним мікроуправлінням цілої армії". Крім того, на його думку, через накази керівництва солдати змушені відновлюватися надто близько до фронту.

Генеральний штаб наказав, що коли закінчується зміна солдатів на передовій, вони не можуть відпочивати в тилу, вони повинні відпочивати за 50 метрів від передової,

– розповів Кротевич.

Він стверджує, що цей наказ поставив військових "у серйозну небезпеку". Також Кротевич зазначив, що "на 70% вирішив піти" з війська через те, що командири продовжують "вимагати від солдатів те, чого вони не вимагають від себе".

"Мені почали надходити від вищого командування армії, від ставки головнокомандувача, накази, які ставали все більш злочинними, які я, за своїм чистим сумлінням, не міг виконати", – зазначив ветеран.

Він також звинуватив командування в тому, що воно "злочинно винне в нерозумінні принципів війни прямо зараз" і, зокрема, "як працюють безпілотники FPV, як працюють плануючі бомби".

Вони все ще мають менталітет часів Другої світової війни. Вони досі відмовляються визнавати нові засоби ураження цілей,

– заявив Кротевич.

Чому Кротевич вважає, що Сирський має піти у відставку

Кротевич заявив, що "Сирський має піти". Він пояснив, що головнокомандувач "не зміг зламати російські лінії оборони" у 2024 році, окрім Курського напрямку.

"Сирський не намагається застосувати високу науку і мистецтво війни. Він має тільки дві функції: якщо ворог атакує, ти просто кидаєш туди більше людей. А якщо ворог переважає, відведи людей і скажи, що ти переживаєш за життя людей", – наголосив він.

Нагадаємо, що наприкінці лютого стало відомо, що Кротевич залишив службу в "Азові". За його словами, він не збирається йти у політику, наголосивши, що залишатиметься у військовій сфері.