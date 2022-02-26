"Кровосісь ожив": у плані Путіна по загарбанню України фігурує Азаров

Інформовані джерела повідомляють про план Путіна щодо України.

Путін хоче домогтися від українського керівництва капітуляції саме у Києві.

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Для чого оживляти політичний труп

Після цього, можливо, за умовами капітуляції, президент, кабмін і Рада повинні піти у відставку, а гауляйтером буде призначено Азарова (колишній прем'єр часів Януковича, відомий за позивним "Кровосісь", нині – у державному розшуку за держзраду – ред .).

Гауляйтер не врятує Путіна

От тільки у Кремлі не розуміють, що на капітуляцію можуть і не погодитись. І більшість українців навряд чи прийме режим гауляйтера, яким би не було його прізвище.

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