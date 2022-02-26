"Кровосісь ожив": у плані Путіна по загарбанню України фігурує Азаров
26 лютого 2022 , 13:22Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Володимира Фесенка
Інформовані джерела повідомляють про план Путіна щодо України.
Путін хоче домогтися від українського керівництва капітуляції саме у Києві.
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Для чого оживляти політичний труп
Після цього, можливо, за умовами капітуляції, президент, кабмін і Рада повинні піти у відставку, а гауляйтером буде призначено Азарова (колишній прем'єр часів Януковича, відомий за позивним "Кровосісь", нині – у державному розшуку за держзраду – ред .).
Гауляйтер не врятує Путіна
От тільки у Кремлі не розуміють, що на капітуляцію можуть і не погодитись. І більшість українців навряд чи прийме режим гауляйтера, яким би не було його прізвище.
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