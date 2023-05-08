Кров'ю платимо за Незалежність, – Резніков відповів, чи можна було запобігти війні

В Росії могли помилково припустити, що повномасштабне вторгнення пройде за сценарієм захоплення й окупації Криму у 2014 році.

Таку думку озвучив міністр оборони Олексій Резніков у програмі Дмитра Комарова "Рік. За кадром", інформує 24 Канал. Він зауважив, що у Росії не було об'єктивних причин для нападу, лише імперські бажання.

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На питання, чому Росія напала на Україну, міністр зазначив, що "там хворі декілька людей думкою, що відновлення імперії – це запис в книзі років століть, це велич якась".

Замість того, щоб думати, як нагодувати свій народ, аби він краще жив, вони вирішили що "відновлення імперії" – це їхнє покликання,

– зауважив Резніков.

На думку міністра оборони України, у росіян було спотворене сприйняття українців після легкого маршу в Криму у 2014 році. Він припустив, "якби ми тоді чинили опір, можливо, не було б зараз цього вторгнення".

Україна отримала 8 років на підготовку

Але з іншого боку тоді Збройні сили України були не готові. Думаю, навіть наші партнери сказали б не чинити опір і здаватись. Це було складне рішення для тих, хто був тоді при владі,

– вважає міністр.

Хай там як, зазначив Олексій Резніков, але Україна отримала 8 років на підготовку.

"Але ми зараз з вами кров’ю платимо за нашу Незалежність, ми її оплачуємо на покоління вперед", – визнав міністр.