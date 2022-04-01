Кругова оборона міста-героя Маріуполя стоїть, а наступ біля Мар’їнки відбитий, – Генштаб ЗСУ
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупаційні війська 31 березня продовжували штурм Маріуполя. Попри те, що ворог кількісно переважає, українські воїни продовжують давати там відсіч.
Також у цей день наші захисники змогли успішно відбити черговий наступ окупантів біля Мар’їнки. Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ за попередню добу.
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Ворог підсилив сили наступу на місто
Маріуполь боронять силами 36-ї окремої бригади морської піхоти. Вона діє спільно з підрозділами інших складових сил оборони України. Вороги збільшують кількість військ, яких кидають на штурм Маріуполя. Наша розвідка навіть встановила деталі цього підсилення.
Здійснив нарощування угруповання 58-ї загальновійськової армії за рахунок введення до його складу БТГр, що була створена з переміщених з 7-ї військової бази військовослужбовців у Абхазії,
– зазначили у зведенні.
Там долали, що наша армія продовжує вести практично кругову оборону Маріуполя. За день тривали запеклі бої з противником, який розосереджений в районі кількох населених пунктів:
- Ізюм;
- Кам’янка;
- Тихоцьке.
Там треба було стримати окупантів, щоб не дозволити просування в напрямках населених Слов’янська та Барвінкового.
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Силами 36-ї окремої бригади морської піхоти, спільно з підрозділами інших складових сил оборони України, утримується кругова оборона міста-героя Маріуполя