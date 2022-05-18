KSE призначила нового ректора: посаду очолив 34-річний Тимофій Брік

14 травня ректором Університету Київської школи економіки призначили асоційованого професора та керівника Центру соціологічних досліджень KSE Institute Тимофія Бріка.

Тимофію Бріку лише 34 роки й він став наймолодшим ректором, якого призначили на цю посаду в Україні.

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Спільнота KSE гарно прийняла новину про те, що Тимофій Брік став новим ректором KSE. Колеги констатують, що він завзятий, наполегливий та наповнений новими ідеями.

Команда Київської школи економіки пишається тим, що освітньо-академічний напрямок KSE очолить талановитий та амбітний вчений. Впевнені, що разом з цим призначенням KSE University очікує новий глобальний щабель розвитку та ще більш прогресивні підходи в системі навчання, а українських студентів – сучасна та потужна освіта європейського рівня,

– написали у пресслужбі.

Що відомо про Тимофія Бріка: головне

У 2011 році Тимофій добув ступінь магістра соціології та соціальних досліджень в Утрехтському університеті, а у 2013 році захистив PhD з соціології в Мадридському університеті імені Карлоса III.

З 2018 по 2020 він працював як гостьовий дослідник у Стенфордському та Нью-Йоркських університетах. У 2018 році Брік отримав нагороду імені Наталії Паніної "Найкращий молодий соціолог".

З 2021 Тимофій Брік є національним координатором European Social Survey (ESS) в Україні. Також він очолює наглядову раду аналітичного центру CEDOS ("Центр дослідження суспільства"), входить в дорадчу раду проєкту "Продавці рейтингів" Texty.org та в дорадчу раду дослідницької компанії Gradus. Окрім цього, Тимофій є одним зі співзасновників громадського ресторану Urban Space 500 в Києві.

Також Брік став гостьовим дослідником London School of Economics and Political Science. Разом з головою департаменту соціальної політики Лусіндою Платт він виграв грант на дослідження потреб серед вимушених переселенців з України.

У Київській школі економіки Тимофій Брік працює з 2018 року. Він є асоційованим професором KSE та керівником Центру соціологічних досліджень, децентралізації та регіонального розвитку KSE Institute.

Ми працюємо на захист інтелектуального суверенітету України. Ми маємо спиратись на наукові дослідження та дані, щоб створювати нові, оригінальні і нетривіальні ідеї, які мають змінювати світ на краще, а також допомагати нашим випускникам знайти своє призначення та успіх,

– заявив новоспечений ректор Університету KSE.

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