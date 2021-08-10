Ціна зросла в 4 рази, – у KSE розповіли про ринок землі у перші місяці роботи

Вартість землі за перший місяць роботи ринку у доларовому еквіваленті збільшилася у 3 рази. Загалом зростає попит на землю.

Таку думку висловив експерт із земельних питань KSE Олег Нів'євський. Він наголосив, що ціна на землю продовжує зростати.

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"З 15 (липня – 24 канал) по 10 серпня в гривневому еквіваленті ціна зросла в 4 рази. У доларовому – в 3 рази. Доволі гарно зростає. Фундаментальні фактори говорять про те, що населення планети зростає, їсти всі хочуть. Попит на землю зростає", – сказав Нів'євський.

Коли вартість землі зросте знову

Зараз землю можуть купувати лише фізичні особи з обмеженням більше ніж 100 гектарів для людини. Суттєво зросте вартість землі, коли робити це дозволять юридичним особам. Це буде у 2024 році. Однак іноземцям не продаватимуть. Це питання можна розв'язати лише на референдумі.

Експерти переконують, не варто боятись того, що приватні власники вплинуть на родючість землі. Оскільки фермер, який придбав чорнозем, зацікавлений, щоб той прослужив йому довше. Тому він доглядатиме і не вирощуватиме культури, які спустошують землю. Крім того, запрацює ринок кредитування під заставу землі. І розвиватимуться нові напрямки сільськогосподарської діяльності.

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"При зростанні цін на землю, при зростанні цін на зарплати виробників, малий бізнес задумуватиметься, чи варто їм працювати із зерновим бізнесом, чи краще перекваліфікуватися на ягоди, малину, тваринництво", – зазначив Нів'євський.

За оцінками Київської школи економіки, у найближчі кілька років після відкриття ринку землі Україна отримає додатково близько 2 мільярдів доларів, тобто 1, 5% зростання ВВП.

Чому люди бояться продавати землю

Ціни на землю на Тернопільщині одні з найвищих. Проте місцеві не поспішають продавати свої ділянки. За місяць роботи ринку землі в області уклали лише 60 угод.

Селяни кажуть, що чорнозем – це і є їхня інвестиція в майбутнє. Олег Довгань живе у селі Остап'є. Майже 3 гектари, які отримав в спадок, здає в оренду. Стабільно отримує гроші та зерно.

Я не продам його. Тому що краще здавати в оренду і мати гарантію. А продав, гроші розійшлися,

– зазначив власник землі.

Селяни розповіли, що продати паї хочуть одиниці. Якщо навіть людина і має такий намір, то не зізнається, бо боїться осуду односельців.

За місяць – лише 5 тисяч угод

Млявий ринок землі в перший місяць передбачуваний. З часом зникнуть міфи, осуд і страх, який створили політики, що через власний інтерес не зацікавлені у скасуванні мораторію.

Фермери скаржаться, що поки не можуть викупити навіть ті паї, на яких зараз працюють – надто дорого. Загалом, за підрахунками Міністерства аграрної політики, за місяць в Україні уклали лише 5 тисяч угод.

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"За перший місяць ринку землі середня ціна за український гектар складає приблизно 40 тисяч гривень", – повідомив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

За підсумком місяця складно оцінювати вартість землі на ринку. Для точних підрахунків потрібно користуватися даними за пів року. Реальна цінність гектару може становити до 2,5 тисячі доларів.

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