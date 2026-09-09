"Вони змовляються проти нас": на з'їзді ксенофобного руху у Польщі обговорювали українців

Журналіст Gazeta Wyborcza Рафал Гурський вступив до польського руху "Громадські патрулі" та потрапив на його загальнонаціональний з'їзд. Під час заходу учасники, зокрема, обговорювали українців.

Щоб приєднатися до організації, Гурський заповнив анкету в її застосунку та сплачував 10 злотих членського внеску на місяць. На з'їзд він приїхав як звичайний учасник. Про це журналіст розповів у матеріалі для Gazeta Wyborcza.

Що говорили про українців учасники ксенофобного руху у Польщі?

"Громадські патрулі" виникли у 2024 році. Рух заявляє, що займається безпекою на вулицях і вже провів близько 2 тисяч патрулювань по Польщі.

Водночас організація неодноразово потрапляла у скандали. Зокрема, її учасників звинувачували у нападі на гуртожиток та побитті його мешканців через їхнє іноземне походження.

Під час з'їзду деякі учасники негативно висловлювалися про українців. Один із них заявив, що "найгірші – укри", звинувачуючи українців у невдячності та небажанні вивчати польську мову.

Інший співрозмовник журналіста розповів йому непідтверджену історію про нібито таємні зустрічі українців у польських лісах. За його словами, українці начебто збираються там, щоб "змовлятися проти Польщі".

Окрім українців, частина учасників з'їзду також скаржилася на поведінку громадян Колумбії.

Зрештою організатори дізналися, що Гурський є журналістом, і попросили його залишити захід.

Як пише Politico, у Польщі за перші шість місяців 2026 року поліція зафіксувала 180 злочинів проти українців на етнічному ґрунті. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період торік.

Зростання напруженості пов'язують з антиукраїнськими заявами польських політиків. Тему українських біженців активно використовують у політичній боротьбі напередодні парламентських виборів 2027 року.

За даними опитувань, ставлення поляків до українців також погіршилося. Частка тих, хто позитивно до них ставиться, зменшилася з 51% у 2023 році до 29% на початку 2026-го. Водночас 43% опитаних заявили про негативне ставлення.