На кшталт тероборони: зруйновані міста потребують добровольців-рятувальників

МВС просить небайдужих українців допомогти рятувальникам навести лад у містах, які зруйнували російські окупанти. Там дуже потрібні добровольці!

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Потрібні добровольці

В ДСНС не вистачає людей, щоб оперативно розбирати завали у звільнених від росіян містах, зокрема Бородянці, Ірпені тощо. Монастирський просить українців їм допомогти. Потрібно буде:

розбирати завали будинків,

шукати людей серед завалів,

надавати допомогу потерпілим,

допомагати із гуманітарними вантажами.

Як стати добровольцем для ДСНС

Можете звернутися у будь-який підрозділ ДСНС. Там допоможуть з усім: нададуть необхідну інформацію, детально розкажуть завдання тощо. Це буде щось на кшталт цивільної тероборони, зазначає Денис Монастирський.

Чим швидше ми зможемо розібрати завали, тим більше зможемо знати про те, що сталося в тих регіонах. Це допоможе встановити усі злочини, які вчинили ці нелюди, – сказав Монастирський.

Він додав, що Бородянка, Ірпінь та багато інших містечок, де побували російські окупанти, майже повністю зруйновані.

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