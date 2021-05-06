КСУ розгляне конституційність скасування мажоритарної системи виборів

Конституційний Суд України розгляне справу про конституційність скасування мажоритарної виборчої системи. Початок розгляну цього питання запланований на 20 травня.

Нардепка зазначила, що вперше від початку конституційної кризи справу будуть розглядати у формі усного провадження.

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КСУ розгляне конституційність скасування мажоритарки

КСУ розпочне розгляд справи за конституційним поданням 45 народних депутатів щодо відповідності Конституції статей 133 – 191, підпункту 2 пункту 2 розділу ХХХХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу,

– йдеться у повідомленні.

Справа пов'язана з конституційністю скасування мажоритарної виборчої системи на виборах нардепів.

Розгляд справи запланували на 20 травня. У планах заслухати суб'єктів права на конституційне подання, представників Верховної Ради, президента у КСУ, а також залучених учасників.

Деталі подання нардепів