КСУ розгляне конституційність скасування мажоритарної системи виборів

Конституційний Суд України розгляне справу про конституційність скасування мажоритарної виборчої системи. Початок розгляну цього питання запланований на 20 травня.
Джерело:телеграм Ольги Совгирі
Нардепка зазначила, що вперше від початку конституційної кризи справу будуть розглядати у формі усного провадження.
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КСУ розгляне конституційність скасування мажоритарки
КСУ розпочне розгляд справи за конституційним поданням 45 народних депутатів щодо відповідності Конституції статей 133 – 191, підпункту 2 пункту 2 розділу ХХХХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу,
– йдеться у повідомленні.
Справа пов'язана з конституційністю скасування мажоритарної виборчої системи на виборах нардепів.
Розгляд справи запланували на 20 травня. У планах заслухати суб'єктів права на конституційне подання, представників Верховної Ради, президента у КСУ, а також залучених учасників.
Деталі подання нардепів
- У лютому 2021 року до Конституційного Суду надійшло подання групи народних депутатів, в якому оскаржили низку положень Виборчого кодексу.
- Вони стосуються проведення виборів винятково за пропорційною системою.
- Уповноваженою особою, від імені якої документ подали до суду, є народний депутат від групи "За майбутнє" Антон Яценко.