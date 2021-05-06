КСУ розгляне конституційність скасування мажоритарної системи виборів

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Конституційний Суд України розгляне справу про конституційність скасування мажоритарної виборчої системи. Початок розгляну цього питання запланований на 20 травня.

Джерело:

телеграм Ольги Совгирі

Нардепка зазначила, що вперше від початку конституційної кризи справу будуть розглядати у формі усного провадження.

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КСУ розгляне конституційність скасування мажоритарки

КСУ розпочне розгляд справи за конституційним поданням 45 народних депутатів щодо відповідності Конституції статей 133 – 191, підпункту 2 пункту 2 розділу ХХХХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу,
– йдеться у повідомленні.

Справа пов'язана з конституційністю скасування мажоритарної виборчої системи на виборах нардепів.

Розгляд справи запланували на 20 травня. У планах заслухати суб'єктів права на конституційне подання, представників Верховної Ради, президента у КСУ, а також залучених учасників.

Деталі подання нардепів