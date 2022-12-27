КСУ визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ МП змінити назву

Конституційний суд України визнав конституційним закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату змінити назву так, щоб вона вказувала на її приналежність Росії.

На пленарному засіданні КСУ ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції України про внесення зміни до закону про свободу совісті щодо назви релігійних організацій, які входять до структури об'єднання, керівний центр якого знаходиться за межами України, в державі-агресорі.".

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Конституційний Суд України ухвалив рішення у справі щодо повної назви релігійних організацій, дійшовши висновку, що зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" є конституційними",

– йдеться у повідомленні.

Ухвалюючи рішення, КСУ врахував рішення Європейського Суду з прав людини.

Зокрема, там зазначено, що "сам факт того, що держава вимагає від релігійної організації, що бажає бути зареєстрованою, взяти назву, яка унеможливлює введення в оману вірян та суспільство загалом і завдяки якій є можливим її відрізняти від уже наявних організацій, у принципі, можна вважати виправданим обмеженням її права вільно обирати свою назву".

Довідка. Закон №5309, ухвалений 2018 року, передбачає, що релігійна організація, чий центр управління розташовано в країні, визнаній агресоркою, зобов'язана вказувати це у своїй назві. Відповідні зміни також мають бути внесені до статуту організації.

Водночас дозволяється після повної назви церкви із зазначенням центру управління додавати "в Україні".