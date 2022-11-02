Закон про скасування депутатської недоторканності КСУ визнав конституційним

Конституційний Суд 1 листопада визнав закон про скасування депутатської недоторканності конституційним. Його намагалися оскаржити 50 нардепів.

Мовиться про закон "Про внесення змін до статті 80 Конституції України", який набув чинності ще у січні 2020 року. Нове рішення на пленарному засіданні ухвалила Велика палата КСУ.

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Недоторканість хотіла повернути ОПЗЖ

У 2020 році із закону прибрали положення про те, що нардепам гарантується депутатська недоторканність. Це означало, що їх можуть без згоди Верховної Ради притягнути до кримінальної відповідальності, затримати чи взяти під варту.

Однак у вже забороненій "Опозиційній Платформі — За Життя" вирішили оскаржувати рішення. Вони назбирали підписи у своїй партії та звернулись до КСУ. Заявляли нібито про неконституційність закону. Стверджували, буцімто його ухвалили з порушенням конституційної процедури.

Відповідь КСУ

Однак відповідь КСУ була чіткою. Наголосили, що ніяких порушень не було.

Дійшовши висновку, що конституційну процедуру розгляду, ухвалення та набрання чинності Законом не було порушено, КСУ визнав оспорюваний Закон такими, що відповідає Конституції України,

– мовиться у рішенні.

Текст рішення та резюме опублікують 2 листопада 2022 року.

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