"Вбивця російського народу": у Краснодарському краї ефектно перетворили Леніна на клоуна
У Краснодарському краї невідомі прийшли до статуї Володимира Леніна та влаштували невеликий перформанс. Ворожі медіа вже охрестили цих людей "вандалами".
Інцидент стався у селі Успенському, що розташоване в однойменному районі. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ Росії, передає 24 Канал.
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Що на Кубані зробили з Леніном
Невідомі прийшли вночі до статуї Володимира Леніна та перетворивли її на клоуна. Це все сталося 21 травня біля місцевого Будинку культури.
Соцмережі вже облетіла фотографія з місця подій. На кадрах можна бачити, що на голову Леніна одягнута перука з червоним волоссям. Його обличчя пофарбоване у білий та червоний кольори. А в руках пам'ятник тримає табличку з написом “вбивця російського народу”.
Як радянський символ виглядає зараз
Комунальники швидко відновили пам'ятник. Вони відтерли фарбу, зняли перуку та прибрали табличку. Тому Ленін у клоунському вигляді простояв недовго.
Російській правоохоронці наразі шукають усіх причетних. Місцева поліція назвала цих людей "зловмисниками".
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- Ще в однієї статуї Леніна було зіпсовано обличчя у тимчасово окупованому Маріуполі. Росіяни спробували повернути декомунізовані пам'ятники. Однак місцевий спротив пошкодив радянський символ перед травневими святами.
- А житель Казахстану на таке сакральне для росіян 9 травня приніс унітаз до пам'ятника Георгію Жукову. Ба більше, він одягнув на протестну акцію шапку з українським тризубом.
- У Миколаєві окупанти самі ж знищили пам'ятник, що був подарований Москвою та символізував дружбу між населеними пунктами. Під час обстрілу міста одна з російських ракет влучила у статую, яку місцева влада й так планувала зносити.