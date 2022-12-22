На Кубані з'явилася ціла алея вбитих вагнерівців-зеків

На цвинтарі на Кубані виявили алею, де поховані 50 вагнерівців, які загинули в Україні. Усі вони – зеки, яких на війну завербували у в'язницях.

На алеї, яку облаштували біля цвинтаря станиці Бакинської, нарахували 50 нових могил. Водночас місцеві мешканці розповіли журналістам, що багатьох вагнерівців кремують.

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Засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин вже підтвердив, що цей цвинтар належить його компанії.

На ньому розташовані могили тих, хто написав у своїй заяві, що у разі загибелі він хоче бути похований поблизу каплиці ПВК "Вагнера" у Гарячому Ключі. Оскільки біля самої каплиці місця для поховання немає, то за підтримки адміністрації Краснодарського краю було виділено ділянку біля станиці Бакинська,

– сказав Пригожин.

На цвинтарі вагнерівців поховали вбивць з усієї Росії

Деякі могили журналістам вдалося ідентифікувати. Серед них є:

Алєксандр Дітєгєв, якого засудили на 23 роки ув'язнення через вбивство. Він вбив свого знайомого і намагався вбити свідка й підпалити будинок у якому це все трапилося;

В'ячеслав Кочас, який відбував покарання за розбій, вбивство з особливою жорстокістю, а також замах та підпал місця злочину. За даними суду, чоловік пробрався у квартиру, побив пару праскою, а після того підпалив синтетичну кофту і кинув її на потерпілого;

Васілій Свищев, який до смерті побив рідну матір;

злодій Сєргєй Кожушнян;

Іван Тамілін, який праскою вбив свого брата, та інші.

Цікаво Пригожин навідувався у в'язницю до Навального, щоб завербувати його на війну

На цвинтарі хоронять і зеків, і тих, хто добровільно долучився до вагнерівців.

До речі, правозахисного проєкту Gulagu.net Владімір Осєчкін розповів, чому вагнерівців-зеків використовують на війні як "гарматне м'ясо". Причина в тому, що вони небезпечні для суспільства. Тому Пригожин і не зацікавлений в тому, що ці бойовики виживали на війні.