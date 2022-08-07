На Кубі через блискавку спалахнула гігантська пожежа: є жертва та понад 120 постраждалих

На заході Куби влучання блискавки спричинило масштабну пожежу в одному із резервуарів нафтосховища. Внаслідок пожежі загинула одна людина та ще 120 постраждали.

Полум'я виникло в одному резервуарі, а згодом сильний вітер перекинув вогонь на ще один резервуар. Рятувальники намагаються загасити пожежу та не допустити поширення полум'я.

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Що відомо про потерпілих

За попередніми даними, відомо про одного загиблого, 121 пораненого та 17 зниклих безвісти. Серед постраждалих – 5 у критичному стані, 3 – у важкому.

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До слова, під час пожежі постраждав міністр енергетики Куби Ніколас Арронте Крус. Він перебував на місці подій, коли полум'я перекинулося на другий резервуар з нафтою, спричинивши вибухи. Він отримав поранення.

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Рятувальники уже два дні намагаються загасити пожежу

Влада країни звернулася з проханням про допомогу до сусідніх країн, зокрема Мексики та Венесуели.

Пожежники з 5 серпня намагаються загасити пожежу, вони з вертольотів скидали воду на інші резервуари, щоб охолодити їх і уникнути поширення вогню.

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До слова, нещодавно Вашингтон накрила потужна гроза – поруч із Білим домом вдарила блискавка та уразила групу людей, які перебували у парку Лафайєт поблизу Білого дому. Як наслідок, 4 людей госпіталізували.

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