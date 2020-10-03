Ан-26 з курсантами розбився на Харківщині, загинули 26 людей. Голова ОДА Кучер каже, що літак не отримав права пріоритетної посадки, хоча був пошкоджений, а натомість перед ним сідав інший борт, справний – у якому перебував син командувача ВПС Дроздова.

Очільник Харківської ОДА Олексій Кучер в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 2 жовтня запитав у гостей студії, пише 24 канал, чому справний літак мав пріоритет посадки перед несправним Ан-26.

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Ан-26 з курсантами розбився 25 вересня під Чугуєвом під час навчального польоту, загинули 26 людей. Водночас другий літак, справний, приземлився перед цим без проблем.

І саме він мав право на першочергову посадку, хоча на ту мить вже було відомо про проблеми у першого літака.

У чому суть зауваження голова Харківської ОДА Кучера

Питання у Кучера виникло тому, що на тому другому літаку був син командувача повітряними силами ЗСУ Сергія Дроздова. Сам Дроздов про це й розповів.

Ви сказали про свого сина, який був на другому борту. Це те, про що я кажу: пріоритет посадки дали другому борту, який був справний. Ви це підтвердили. Я раніше не дозволяв собі публічно озвучувати це, хоча й все знав,

– заявив голова Харківської ОДА.

Кучер і раніше у відеозверненні говорив: "Стурбований тим, що посадка Ан-26 з курсантами на борту затрималася, бо в той час на посадку заходив інший борт". За його словами, цей факт чомусь приховували.

Що на це відповів командувач повітряними силами Дроздов

Сергій Дроздов сказав, що інформацію про розбитий літак отримав тоді ж, коли й усі інші батьки: "Протягом 20 хвилин я був в такому ж стані".

"Я б попросив: якщо людина не розбирається у порядку виконання польотів, організації – не робити поспішних висновків", – наголосив Дроздов.

За його словами, літак, який розбився, перед посадкою ще мав пролетіти 6 кілометрів і зробити розворот. Тоді як другий літак (котрий з сином Дроздова на борту) пролетіти мав лише 4 кілометри до аеродрому.

Будь ласка, порахуйте, розберіться, а потім звинувачуйте керівника польотів. Ніякої вказівки керівнику польотів я не робив,

– заявив Сергій Дроздов.

Також Дроздов запевнив, що "попередній літак, який вже знаходився на посадочному курсі, зовсім не заважав" тому Ан-26, з яким сталася трагедія.

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