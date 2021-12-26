Кучугури на два метри: Карпати сильно замело снігом

Зима не збавляє обертів і продовжує щедро засипати снігом. Відтак у карпатських горах місцями сніговий покрив сягає двох метрів.

На станції Пожижевська у Карпатах 26 грудня тисне мороз, температура повітря становить -11,6 градуси. На вершині хмарно, вітер південно-східний. Снігу намело 90 – 175 сантиметрів. Синоптики характеризують його, як свіжий, слабо закріплений, нестабільний та пухкий.

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Ситуація на інших вершинах

На горі Плай мороз також не здає позицій, тут стовпчики термометра опустились до -10,6 градусів. Вітер дме із півночі на схід із силою 3 – 7 метри за секунду. Сніговий покрив становить 59 – 92 сантиметри. Сніг свіжий, пиловидний, слабо закріплений.

На Драгобраті морозно до -11,8 градусів. Висота снігового покриву – 186 сантиметрів.

Штормове попередження від синоптиків

Через високу сніголавинну небезпеку 4 рівня синоптики оголосили штормове попередження. 26 та 27 грудня попереджають про снігопади та хуртовини на високогір’ї Івано-Франківської та в східній частині Закарпатської області.

Сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, висока ймовірність масового схоження природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я,

– просять синоптики.

Окрім того, вони оголосили 3 рівень сніголавинної небезпеки на 26 та 27 грудня на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області. Також і в горах Чернівецької, у середньогiр'ї Львівської областей можливе сходження лавин.

Погода в Україні

У понеділок, 27 грудня, в Україні обіцяють морозну та сніжну погоду. Максимальна температура повітря становитиме всього +1 градус. Натомість вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -14 градусів.

Водночас через чималу різницю між температурами води та повітря в Одесі парувало море. Димку можна було побачити фактично з будь-якої точки міста, звідки видно море.

А от мешканці Чернігова посеред грудня спостерегіли за рідкисним природним явищем. Місто накрила гроза, але при цьому – не припинявся й снігопад.

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