В ексклюзивній колонці для 24 Каналу ділюся своїми улюбленими місцями у Львові, у яких різдвяна атмосфера відчувається особливо.

До теми Гуцульське Різдво у Криворівні: на які дати варто планувати подорож

Різдво в Гаю – традиція Львова

Шевченківський гай на Різдво стає однією з ключових локацій міста. Я б сказала, що це вже стабільна святкова традиція львів'ян. Формат доволі простий та зрозумілий: конкурси вертепів, коляда та спільні танці, жива шопка з тваринами, різноманітні майстерки та екскурсії.

Музей просто неба перетворюється на окремий "мікросвіт" Різдва. Дерев'яні церкви, подвір'я та давні хати створюють саме ту атмосферу, яку неможливо відтворити ніякими декораціями. Тут звучать старовинні колядки, проходять майстер-класи, а відвідувачі можуть побачити, як святкували Різдво в різних регіонах України.

Різдвяна пошта – нове диво різдвяного Львова

Вперше Різдвяна пошта відкрилась минулого року на площі Ринок, просто в палаці 17 століття, де колись працювала перша регулярна пошта Львова. Це найновіша локація серед моїх рекомендацій. У XXI столітті, коли повідомлення надсилаються за лічені секунди, цей проєкт повертає нам щось дуже важливе – теплоту листівок, написаних від руки і надісланих з любов'ю.

Тут на вас чекають майстерки, ялинка, різноманітний декор, різдвяні павуки та звізди, фотозона, крамничка і, найважливіше, неймовірна колекція старих різдвяних листівок.

З 6 грудня по 10 січня тут можна буде не просто написати різдвяне привітання, а й відправити його справжньою листівкою в будь-який куточок світу, прямо з серця старого Львова.

Різдвяні виставки в галереях "Зелена Канапа" та IconАrt

Для тих, хто хоче поєднати Різдво з мистецтвом, у Львові є дві особливі локації на вулиці Вірменській – галереї "Зелена Канапа" та IconАrt.

Тільки уявіть, "Зелена Канапа" вже 19 років поспіль проводить різдвяну виставку сучасного мистецтва. Цього року вона триватиме з 9 грудня по 4 січня. Традиційно тут виставляють роботи українських художників і майстрів. Живопис, графіка, скульптура, авторські листівки – ніколи не знаєш, що буде цього року.

Для багатьох моїх друзів і для мене особисто візит у цю галерею під час різдвяного періоду став особливою традицією і можливістю придбати подарунки, створені руками митців.

Галерея IconАrt – це трохи інший досвід. На Різдво тут проводять святкові виставки, де можна побачити різдвяні іконографічні серії та роботи художників, що працюють із сакральною тематикою. А камерна атмосфера галереї дозволяє відчути, як традиційна тематика свята взаємодіє з сучасним мистецтвом.

Як на мене, обидві галереї – це чудова нагода поєднати святкову прогулянку містом із мистецтвом і зробити Різдво трохи більш особистим і теплим.

Зауважте Найголовніше свято для вірян: чи буде додатковий вихідний на Різдво 2025

Благодійні різдвяні концерти INSO-Lviv у Гарнізонному храмі

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла – це місце, де різдвяна музика звучить особливо щиро. Це мій найулюбленіший храм у місті: завжди з атмосферою, яка тримається не на декораціях, а на людях і світлі всередині.

У зимовий період тут традиційно виступає оркестр INSO-Lviv. Його програми поєднують колядки, класичні твори та сучасні композиції. Акустика храму додає музиці особливого звучання.

Концерти завжди мають благодійний характер: всі кошти спрямовують на підтримку Збройних Сил України чи у волонтерські ініціативи. Завдяки цьому концерти стають не просто музичною подією, а способом долучитися до добрих справ.

Порада! Оскільки квитків та місць не передбачено, краще приходити завчасно, щоб стояти ближче до оркестру.

Дерев'яна шопка на площі Ринок

Ця чудова традиція прийшла до нас колись з Італії, де перша шопка була встановлена майже 800 років тому! Сьогодні ж шопка або різдвяний вертеп – це одна з моїх улюблених традицій. Вони у Львові на кожному кроці: в храмах, на вулицях, у вітринах магазинів, в ресторанах.

Але головна розташована на Площі Ринок і вже майже десятиліття є однією з найочікуваніших різдвяних локацій у центрі Львова.

Її створив львівський скульптор Антон Лубій (нині військовослужбовець ЗСУ), який вирізьбив великі, але мінімалістичні фігури з тополі. Ця шопка випромінює відчуття спільної роботи й щирості.

Якось автор розповів, що саме в час роботи над інсталяцією, його кохана чекала на дитину. Тож для нього ця шопка стала символом очікування і нового етапу у житті.

Відкриття (цього року – 19 грудня) традиційно супроводжують короткі виступи хорів чи дитячих колективів. І тоді цілою площею лунають колядка, що додає особливого відчуття. Якщо Лубій є в цей день у Львові, то також обов'язково приєднується.

І ділюсь маленькою підбіркою моїх улюблених шопок, до яких ходжу кожного року:

Латинський Собор (тут розташована найстаріша шопка міста. Раджу мати з собою монетки, щоб покласти їх в кошики ангеликів);

Храм Преображення Господнього на вулиці Краківський;

вітрина магазину Злата на площі Соборній;

жива шопка в Шевченківському Гаю (так-так, з вівцями та іншими свійськими тваринами)

Атмосферні крамнички, у які люблю заходити

Одна з моїх улюблених різдвяних крамничок – це "Львівська свічкова мануфактура". Адже погодьтесь, свічка – це важливий атрибут Різдва. А тут їх роблять вручну та з різних матеріалів. Можна знайти набори для подарунків або записатись на майстерку з виготовлення свічок своїми руками.

Під час Різдва я завжди заходжу сюди, щоб купити подарунок комусь або нову свічку до дому, а ще випити кави або глінтвейну в їхній кав'ярні.

У крамничці "Щось цікаве" до 5 січня працює різдвяний pop up: посуд, іграшки на ялинку, свічники, прикраси, декор для дому. Все, щоб додати затишку в ваші оселі. Я маю маленьку традицію – кожного року купляти тут одну нову ялинкову іграшку.

Різдво у Львові – це не лише свято, а й можливість відчути місто живим, відкритим і щирим. Кожна локація, куди я заходжу, має для мене свою атмосферу. Тож сподіваюся, що мої улюблені місця допоможуть і вам знайти своє Різдво у Львові.