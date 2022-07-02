Куди поїдуть відпочивати українці: прогноз від Держагентства з розвитку туризму

Туроператори із Заходу України вже готуються приймати туристів. Відновлює свою роботу й сфера мандрів з Центру України.

Про це для 24 каналу розповіла голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

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"Минулого тижня ми мали зустріч з туристичними операторами внутрішнього туризму й обговорювали ситуацію, яка є на сьогодні. Власне, відновлення дещо відбувається, але повільніше, ніж це планували ще на початку цього року", – сказала Олеськів.

Де готові приймати туристів

За словами голови, взагалі 2021 рік був найкращим для внутрішнього туризму за всі попередні роки. Цьогоріч також очікували ріст, але в Україні війна й це впливає на мандри.

Олеськів розповіла, що на сьогодні є приблизно 50% туристичних операторів із Заходу України, які готові організовувати мандрівки. Компанії з Центральної України тільки починають відновлювати тури. Вони проводять опитування і, відповідно до них, більшість людей таки хочуть кудись поїхати, відпочити й відновити сили. Мовиться про недовгі поїздки у західні області та окремі центральні.

Це Черкащина, Полтавщина. Навіть один з туроператорів відновив одноденні тури до Чернігова. Місту дійсно дуже потрібно відчути, що про нього не забувають і життя продовжується. Місто вистояло й захистило Київ,

– зазначила Олеськів.

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Куди їхати не варто

За словами Олеськів, подорожі українців наразі не мають розважальної мети. Часто вони або історично-пізнавальні або рекреаційні. Звісно, є любителі гучних вечірок, але цього не варто робити, бо поруч можуть жити люди, які виїхали з гарячих точок.

"Обираючи місце поїздки слід дивитися – дозволено чи ні перебувати там. Наприклад, підійматися на якусь гору, спускатися по певній річці чи відпочивати на пляжі. Звісно, не варто перебувати у місцях, які наближені до кордону з Росією та Білоруссю. Тобто, де є ризики артилерійських обстрілів", – сказала голова Держагентства розвитку туризму.

Вона додала, що безліч територій досі заміновані. Зокрема, пляжі та ліси.

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