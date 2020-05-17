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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Куди поїхати, не перетинаючи кордон: дивовижні місця в Україні – захоплюючі фото

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Країни світу поки не поспішають відкривати кордони. В Європі цього літа дозволять відвідувати курорти в межах Шенгенської зони. Зараз на українців очікує внутрішній туризм – це альтернатива подорожам за кордон.

Куди можна поїхати в Україні – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Тревел-блогери кажуть, що за екстримом або, навпаки, релаксом варто вирушати в Карпати. Якщо хочете відчути себе на Марсі – потрібно піднятися на гору на Буковині, де розташована закинута станція "Памір".

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Станція "Памір" на горі Томнатик / Фото "Молодий Буковинець"

Якщо мрієте про Ісландію, тоді варто побачити гору Гемба. А за екзотикою – сміливо їдьте на рожеві озера на Херсонщині.


Рожеві озера на Херсонщині / Фото "Вікіпедія"

Крім того, можна в Україні відшукати і Каліфорнію. Наприклад, пляж у Санжейці поруч з Одесою дуже нагадує локації неподалік Голлівуду, а своїми замками Україна не поступається Франції.


Пляж біля села Санжейка / Фото GotoWorld PG

По всій Україні можна знайти дуже багато історичних пам'яток, які варті вашої уваги. Думаю, що Буцький каньйон – це прекрасне місце, щоб його відвідати,
– поділилася тревел-блогерка Ольга Лаврик.


Буцький каньйон на Черкащині / Фото Amazing Ukraine

Подорожувати на час карантину не так і складно. На Київщині є парк, який ще називають маленькою Голландією. У "Добропарку", який знаходиться біля села Мотижин Київської області, зацвіли мільйон тюльпанів. І це не єдина краса, яку можна побачити на території.

Понад мільйон тюльпанів зацвіли під Києвом: фото 24 каналу (Вікторія Кутьїна)

 

За 2 тижні в парку має з'явитися ще кілька мільйонів квітів. Будуть інсталяції з петуніями та лавандові поля. В озері можна буде ловити рибу, а в басейні – купатися. Тож карантин і закриті кордони не можуть стати перешкодою для тих, хто жадає літніх мандрів.

Більше – дивіться у відео:

 

Автор: Альона Чернецька
Теги: Новини Києва Новини Черкас Карпати Новини Одеси Новини Херсона Подорожі Новини України
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