"Бояться їхати прямою дорогою": куди росіяни переміщають техніку з Маріуполя

Росіяни змінили напрям руху, тепер вони їдуть на північ Донецької області. Там зосереджене найбільше місце ведення бойових дій, тому вони масово стягують туди підкріплення.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, звернувши увагу на те, що окупанти переміщаються дивним шляхом.

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До чого готуються російські окупанти

Російські загарбники використовують два шляхи. Зокрема автомобільний: Маріуполь – Новоазовськ – Донецьк (так звана стара донецька дорога), а також їдуть через Таганрог, де вантажаться на потяги й рухаються через Іловайськ до Донецька.

Вони бояться їхати прямою дорогою Маріуполь – Волноваха – Донецьк. Тягнуть дуже велику кількість гармат, військової техніки на тралах. Їдуть колонами, не так швидко, як хотілося б, тому вони розуміють, що якщо будуть пересуватися цією трасою, то можуть не доїхати,

– озвучив Андрющенко.

Крім техніки, їде жива сила. За підрахунками Андрющенка, було помічено 20 вантажівок за півтори доби. Це, з його слів, доволі багато, всі вони їдуть з Херсонсько-Кримського напрямку.

Запорізький росіяни не чіпають, там досі сконцентровані значні резерви. Велика кількість особового складу перебуває у таборах між Маріуполем та Бердянськом, там розташований полігон.

"З 8:00 до 22:00 там проходять тренування, стріляють зі ствольної артилерії. Ймовірно, вони чекають початку наступу на Півдні, на території Запорізької області", – озвучив керівник Центру вивчення окупації.

Що стоїть за заявою Путіна про "буферну зону"

Зі слів Андрющенка, "буферну зону", про яку заявляє Путін, він намагається в першу чергу створити на території Запорізької та Донецької областей. Саме там, на його думку, варто очікувати найближчими тижнями загострення ситуації.

Ця заява спрямована в першу чергу на росіян, в другу – на Трампа,

– впевнений керівник Центру вивчення окупації.

Заява про "буферну зону" – це зміна російського наративу. Андрющенко переконаний, що Росія змінила свою комунікаційну політику, аби заохотити російських громадян йти воювати.

Зараз Кремль готує російське населення, бо восени, зі слів керівника Центру вивчення окупації, проблема з набором особового складу призведе до того, що Росія буде змушена оголосити пряму мобілізацію.

Нагадаємо, що Путін 22 травня озвучив, що ухвалив рішення про створення "буферної зони" безпеки вздовж кордону. Очільник Кремля повідомив, що російська армія вже виконує це завдання. У такий спосіб Росія буцімто хоче зупинити обстріли прикордонних територій, зокрема Курської, Бєлгородської, Брянської областей.