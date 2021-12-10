Куди українці їудуть перед святами: найпопулярніші маршрути Укрзалізниці
Джерело:Укрзалізниця
Напередодні новорічних свят українці найчастіше прямують на Захід України. Великою популярністю користуються Львів, Ужгород та Чернівці.
У напрямку цих місць продали найбільшу кількість квитків на поїзди оновленого графіка перевезень. Він набуває чинності з 12 грудня 2021 року.
До речі Ціни на перевезення не зростуть: Укрзалізниця розповіла про плани на 2022 рік
Високий попит на подорожі до Ковеля, Одеси, Харкова та Дніпра. В Укрзалізниці зазначають, що це стабільна ситуація. У період з 24 грудня по 10 січня найбільше квитків купили на такі потяги:
- №041П Дніпро – Трускавець,
- №046Д Лисичанськ – Ужгород,
- №007К Київ – Чернівці,
- №136Ш Одеса – Чернівці,
- №081К Київ – Ужгород.
Підвищений попит на маршрути до Чернівців та Івано-Франківська
Так, в Уз фіксують підвищений попит на рейси до Івано-Франківська та Чернівців з Києва. Тому призначили додатковий поїзд №249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці. Він відправлятиметься з Києва 16 та 18 грудня і повертатиметься з Чернівців 17 та 19 грудня.
Інші додаткові потяги
Серед обіцяних додаткових маршрутів призначили "Лижний експрес" №745/746 Київ – Славське. Він курсуватиме 24, 26, 30 грудня та 2, 6, 8 січня 2022. Також подовжили маршрут поїзда №779/780 Суми – Київ до Вінниці. Зокрема, на 24, 27, 30, 31 грудня та 3, 6, 10 січня.
Ба більше, додаткові потяги хочуть призначити й в інших напрямках:
- Київ – Івано-Франківськ, Чернівці;
- Київ – Ужгород;
- Харків – Львів;
- Одеса – Ужгород;
- Одеса – Харків;
- Запоріжжя, Дніпро – Івано-Франківськ;
- Київ – Ковель.