Куди українці їудуть перед святами: найпопулярніші маршрути Укрзалізниці

Напередодні новорічних свят українці найчастіше прямують на Захід України. Великою популярністю користуються Львів, Ужгород та Чернівці.

У напрямку цих місць продали найбільшу кількість квитків на поїзди оновленого графіка перевезень. Він набуває чинності з 12 грудня 2021 року.

До речі Ціни на перевезення не зростуть: Укрзалізниця розповіла про плани на 2022 рік

Високий попит на подорожі до Ковеля, Одеси, Харкова та Дніпра. В Укрзалізниці зазначають, що це стабільна ситуація. У період з 24 грудня по 10 січня найбільше квитків купили на такі потяги:

№041П Дніпро – Трускавець,

№046Д Лисичанськ – Ужгород,

№007К Київ – Чернівці,

№136Ш Одеса – Чернівці,

№081К Київ – Ужгород.

Підвищений попит на маршрути до Чернівців та Івано-Франківська

Так, в Уз фіксують підвищений попит на рейси до Івано-Франківська та Чернівців з Києва. Тому призначили додатковий поїзд №249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці. Він відправлятиметься з Києва 16 та 18 грудня і повертатиметься з Чернівців 17 та 19 грудня.

Інші додаткові потяги

Серед обіцяних додаткових маршрутів призначили "Лижний експрес" №745/746 Київ – Славське. Він курсуватиме 24, 26, 30 грудня та 2, 6, 8 січня 2022. Також подовжили маршрут поїзда №779/780 Суми – Київ до Вінниці. Зокрема, на 24, 27, 30, 31 грудня та 3, 6, 10 січня.

Ба більше, додаткові потяги хочуть призначити й в інших напрямках: