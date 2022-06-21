Куди завели Європу компроміси з Путіним

Росія різко скоротила поставки газу в Європу. Ціни знову захмарні. Німці запроваджують програму "прикрути". Австрійці розконсервовують вугільні потужності. Далі буде.

Що відбулося?

Європа знову ступила на хибну стежку компромісів з Путіним. А Путін знову це сприйняв за слабкість і почав підвищувати ставки.

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Про що мова? Кілька місяців тому Путін в односторонньому порядку зажадав переходу на оплату газу в рублях.

Фактично, порушуючи контрактні домовленості, вимагав змінити умови того самого контракту. І щоб йому платили у рублях. А інакше погрожував відключити газ.

Що далі?

Повністю умови Путіна Європа не виконала. Але найбільші покупці пішли на зміну контракту. В результаті, частина Європи (16% російських продажів) залишилась без російського газу, а інші підписали нові додатки і погодили нові умови оплати, пішовши назустріч Путіну. Щоб він не відключив газ.

Як це сприйме Путін? Звісно, як слабкість. І почав давити далі. І зараз він «сушить» Європу, значно зменшивши поставки газу "Північним потоком" і навіть прикрутивши турецький газовий шлях.

Привід? Каже, що не може качати газ "Північним потоком", бо там турбіни немає. А турбіна в Канаді на ремонті була. І санкції не дозволяють ту турбіну поставити в Європу. І це впливає на спроможність роботи "Північного потоку-1".

Канадці в ці ігри не грають і санкції обходити не дають. Канадці – молодці. Всі мають бути як канадці.

Путін знову шантажує

Чи може Росія продовжувати виконувати свої зобов'язання? Може. Бо можна розібрати "Північний потік-2" і дістати трубу звідти. Можна збільшити поставки газу по українській трубі. Чи по трубі, що йде через Білорусь і Польщу. Але "Газпром", тобто Путін цього не роблять. Вони шантажують Європу, кажучи – або фактично відміняйте санкції і дайте цю турбіну. Або не буде газу.

Якщо б до цього Європа консолідовано послала Путіна з його вимогою платити за газ у рублях, то цього б не відбулося. Але ЄС прогнулось. Злякалось, що Путін відключить газ. І нарвалася просто на наступний шантаж.

І так буде постійно. Доки Європа не зрозуміє, що жодні поступки Путіну до добра не доводять.