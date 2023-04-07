У Кадирова ситуація ще гірша, ніж у Пригожина: ексагент КДБ пояснив "зникнення" глави Чечні

Самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров майже зник з інформаційного простору Росії та не з’являється поруч із диктатором Владіміром Путіним. Чеченському терористу вказали на його місце, тому він не сміє покидати територію Ічкерії.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив колишній агент КДБ та служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, Кадиров перебуває у ще гіршому становищі, ніж власник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин.

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"У Кадирова ще гірше становище, ніж у Пригожина. Пригожин – етнічний росіянин. У фашистській державі в етнічного росіянина Пригожина є потенціал федерального політика. У Кадирова такого потенціалу нема", – зауважив він.

Кадирову вказали на його місце

Жирнов зазначив, що Кадиров зараз перебуває у Чечні та намагається контролювати там ситуацію. Чеченському терористу нагадали, що він має своє завдання, а на більшу роль не може претендувати.

Він повернувся у роль, яку йому визначили – місцевого хана, який тримає під контролем територію. Путін уклав з Кадировим угоду: "Я даю тобі гроші, не дивлюсь на беззаконня, яке ти влаштовуєш, але мені потрібен внутрішній мир на цій території. Я не повинен отримувати жодних новин з Чечні, крім привітань з Днем народження",

– вважає він.

Ексагент КДБ звернув увагу на помітні проблеми зі здоров’ям, які має Кадиров. Він пригадав, що одного з начальників спецпідрозділу Чечні травили.

"Цілком можливо, що і самого Кадирова травили. А якщо їх не травили, то він і сам радий травитись. Говорили, що він вживає наркотики чи якісь медичні препарати", – сказав Сергій Жирнов.

Жирнов про зникнення Кадирова: дивіться відео

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