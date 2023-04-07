У Кадирова ситуація ще гірша, ніж у Пригожина: ексагент КДБ пояснив "зникнення" глави Чечні

7 квітня 2023, 03:40
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Самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров майже зник з інформаційного простору Росії та не з’являється поруч із диктатором Владіміром Путіним. Чеченському терористу вказали на його місце, тому він не сміє покидати територію Ічкерії.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив колишній агент КДБ та служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, Кадиров перебуває у ще гіршому становищі, ніж власник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин.

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"У Кадирова ще гірше становище, ніж у Пригожина. Пригожин – етнічний росіянин. У фашистській державі в етнічного росіянина Пригожина є потенціал федерального політика. У Кадирова такого потенціалу нема", – зауважив він.

Кадирову вказали на його місце

Жирнов зазначив, що Кадиров зараз перебуває у Чечні та намагається контролювати там ситуацію. Чеченському терористу нагадали, що він має своє завдання, а на більшу роль не може претендувати.

Він повернувся у роль, яку йому визначили – місцевого хана, який тримає під контролем територію. Путін уклав з Кадировим угоду: "Я даю тобі гроші, не дивлюсь на беззаконня, яке ти влаштовуєш, але мені потрібен внутрішній мир на цій території. Я не повинен отримувати жодних новин з Чечні, крім привітань з Днем народження",
– вважає він.

Ексагент КДБ звернув увагу на помітні проблеми зі здоров’ям, які має Кадиров. Він пригадав, що одного з начальників спецпідрозділу Чечні травили.

"Цілком можливо, що і самого Кадирова травили. А якщо їх не травили, то він і сам радий травитись. Говорили, що він вживає наркотики чи якісь медичні препарати", – сказав Сергій Жирнов.

Жирнов про зникнення Кадирова: дивіться відео

Стосунки Путіна і Кадирова: останні новини

  • В Інституті вивчення війни повідомляють, що Кадиров боїться Путіна і намагається довести, що він є сильним лідером. Зокрема, це проявилося у демонстративній реакції на напад на поліцейську дільницю в Чечні, що відбувся 28 березня.
  • Крім того, на думку аналітиків, під час зустрічі 13 березня Владімір Путін міг тиснути на Кадирова, аби він збільшив кількість своїх вояк на війні в Україні через значні втрати ПВК "Вагнера".
  • За інформацією естонської розвідки, Кадиров та Євгєній Пригожин загрожують владі Путіна, зокрема через їхні радикальні заяви останнім часом. Втім подібні екстремістські виступи російської еліти цілком можуть бути сплановані самим російським диктатором.

Автор: Олександра Садова