Лукашенко "зник" в Омані: політолог пояснив, з чим це може бути пов'язано

У Білорусі та за її межами обговорюють таємничий візит Олександра Лукашенка до Омана, після якого він фактично зник з публічного простору. Офіційні медіа Омана і білоруська пропаганда не повідомляють про його приїзд, що виглядає нетипово для лідера, який зазвичай шукає уваги.

Політолог Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу припустив, що поїздка може бути пов'язана з неофіційними контактами в арабських країнах, які вже залучені до посередництва у війні Росії проти України. Останні заяви Лукашенка про "мирний план" і звільнення українців можуть вказувати на його участь в окремому перемовному треку.

Дивіться також Використовують дітей як зброю, — американець шокував діями росіян на фронті

Чому "зникнення" Лукашенка в Омані викликає запитання?

Відсутність офіційних повідомлень про візит Лукашенка до Омана виглядає незвично, адже він зазвичай прагне публічності та постійної присутності в кадрі. Те, що білоруські та оманські медіа промовчали про його приїзд, вказує на неофіційний характер поїздки та можливі закриті контакти поза публічним простором.

Чаленко нагадав, що арабські країни вже стали важливими посередницькими майданчиками у темах, пов'язаних із війною, зокрема в питаннях обміну полоненими та повернення цивільних. На цьому тлі візит до Омана може бути спробою використати ці контакти для непублічних перемовин між Москвою та зовнішніми гравцями.

Я не здивуюсь, якщо він особисто відлетів для продовження там певного перемовного треку,

– припустив політолог.

За такої логіки поїздка виглядає не випадковою, а частиною ширшої дипломатичної гри. Лукашенко може одночасно демонструвати лояльність Кремлю і намагатися позиціонувати себе як корисного посередника для зовнішніх партнерів.

Яку роль Лукашенко може грати в історії з "мирним планом"?

Останнім часом Лукашенко активно коментує тему можливого завершення війни і робить це так, ніби стежить за перемовинами зсередини. Він говорить про строки та створює враження, що процес може зрушити швидше, ніж очікують.

Він казав, що все може закінчитися досить скоро в Україні,

– зазначив Чаленко.

У публічному просторі також з'являлися його натяки на те, що частина пунктів "мирного плану" нібито вже не має суперечок між сторонами. Політолог пояснив, що йдеться про технічні питання, які не зачіпають принципових позицій Києва і не дають переваги Росії.

Є питання, які не викликають несприйняття ані в України, ані в російського агресора,

– додав політолог.

На цьому тлі показово виглядає рішення Мінська звільнити 31 українця, у чому активно працювала українська розвідка. Такі дії вписуються в спробу Лукашенка показати свою участь у гуманітарних та переговорних процесах і залишити за собою місце у непублічних контактах навколо війни.

Мирний план для України: останні новини