Про це розповіла кореспондентка 24 каналу Анна Черненко. Вона повідомила, що у Харкові відкрилося регіональне представництво координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

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"Це третій такий об'єкт в Україні. Його дуже чекали, бо через перебої зі зв'язком дуже часто складно додзвонитися на гарячі лінії, якщо шукають зниклих або тих, хто може бути в російському полоні", – сказала журналістка.

Консультанти штабу зустрічатимуться з людьми офлайн. Вони допомагатимуть юридично, психологічно.

Важливо! Номер гарячої лінії консультаційного центру – 0800 300 176.

Яку інформацію надають у центрі

Керівник Консультаційного центру Східного регіону Сергій Чебишев розповів, що коли стається горе в родині, то люди абсолютно не знають, що треба робити. Відтак, під час першого дзвінка до центру, їм мають максимально надати всю потрібну інформацію.

Передусім це юридична консультація. Розповідаємо, що має робити родина, коли захисник потрапляє в полон. Інша консультація стосується соціальних виплат, на які мають права родини полонених чи зниклих безвісти, – пояснив Чебишев.

У перший день роботи цього штабу на гарячу лінію подзвонили 8 людей, щоб проконсультуватися. Є один запис на перший робочий день, який буде в понеділок 26 грудня.

Скільки українців можуть утримувати росіяни

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла у вересні, що в російському полоні перебувають приблизно 2,5 тисячі людей. Серед них значна частина цивільних.