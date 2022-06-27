Куди звертатися жителям Кременчука, родичі яких перебували у ТЦ, в який влучили росіяни
27 червня 2022 , 18:23Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Віталія Малецького
Російська ракета поцілила у ТРЦ в Кременчуці. Відомо про загиблих та постраждалих, рятувальники вже борються з вогнем.
Російські окупанти продовжують цинічно вбивати мирне українське населення. Черговою мішенню ворога став ТРЦ у Кременчуці. На жаль, на момент влучання у будівлі було багато людей.
Читайте до теми Кількість жертв неможливо уявити, – Зеленський розповів про влучання у ТРЦ в Кременчуку
Куди звертатися родичам за інформацією