Куди звертатися жителям Кременчука, родичі яких перебували у ТЦ, в який влучили росіяни

Російська ракета поцілила у ТРЦ в Кременчуці. Відомо про загиблих та постраждалих, рятувальники вже борються з вогнем.

Російські окупанти продовжують цинічно вбивати мирне українське населення. Черговою мішенню ворога став ТРЦ у Кременчуці. На жаль, на момент влучання у будівлі було багато людей.

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