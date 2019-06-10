Куди може переїхати Адміністрація президента Зеленського: Мендель назвала місце

Володимир Зеленський та його команда давно говорять про плани перенести Адміністрацію Президента з вулиці Банкової. Наразі у гаранта розглядають можливість переїзду до "Українського дому", що на Європейській площі у Києві.

Співробітниця музею історії Києва Катерина Липа у своєму Facebook написала, що про плани переїзду АП до "Українського дому" співробітникам музею стало відомо випадково.

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"Сьогодні приходили люди з архітектурного бюро 33BY, яке вочевидь отримало замовлення на перепланування, фотографували краєвид з вікон. Казали, що офіційне рішення буде за пару днів. А як же музей? А музей, кажуть, кудись переселять", – написала вона.

За словами жінки, Адміністрація Президента Зеленського хоче забрати собі "поверх Музею історії міста Києва та репетиційну базу ансамблю "Київські солісти", а ринок на нижніх поверхах залишити".

Речниця зеленського Юлія Мендель у коментарі LB.ua спочатку спростувала цю інформацію і сказала, що АП хочуть перенести далі від центру і що "Український дім" під задані критерії не підходить. Проте, згодом Мендель повідомила, що у Зеленського таки розглядають "Український дім" як варіант переїзду з Банкової.

В архітектурному бюро, своєю чергою, повідомили, що наразі просто "надають консультації".

Окрім того, раніше 24 канал писав, що серед варіантів переїзду АП з Банкової є й конгресно-виставковий центр "Парковий" – більше відомий як "вертолітний майданчик Януковича". Саме там розташовувався штаб Зеленського під час першого та другого туру президенстьких виборів.

Чому Зеленський хоче переїхати з Банкової?Ще напередодні другого туру президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що має намір перенести Адміністрацію Президента з Банкової у Києві на інше місце. Як пояснив політик, він не планує користуватися президентською резиденцією, бо не бачить у ній сенсу. Окрім того, у європейських країнах старі резиденції використовуються для екскурсій.



Однак таку ініціативу Зеленського у Державній охороні назвали "не найкращим варіантом". За їхніми словами, в урядовому кварталі президент буде більш захищеним, ніж у будь-якому іншому новому місці.