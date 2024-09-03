Звільнення очільника "Укренерго": експерт з енергетичних питань назвав особливості цього рішення

Стало відомо про звільнення очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Держава мала право на таке рішення, адже має представників у наглядовій раді.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів 24 Каналу, що все було зроблено відповідно до процедур. Відбулося засідання наглядової ради на якому проголосовано за звільнення Кудрицького.

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Які особливості такого рішення

Для того, щоб говорити про підстави для звільнення, треба мати інформацію, якою жоден з експертів чи журналістів не володіє. Давати оцінку роботі Кудрицького можуть лише люди з військово-політичного керівництва країни, які ознайомлені з усіма фактами.

Звільнення голови "Укренерго" негативно позначиться на підготовці до осінньо-зимового періоду. Адже зміна керівника будь-якого підприємства упродовж певного часу потребуватиме переформатування відносин, комунікації, налагодження нових стосунків,

– зауважив експерт з енергетичних питань.

Почнеться перехідний період, який може бути достатньо тривалим. Ймовірно, що окрім керівника "Укренерго" будуть звільнені люди, які з ним працювали, виконували обов'язки заступників, керували певними підрозділами.

Тривалість такого "турбулентного періоду" залежатиме від того, коли почне працювати новий керівник. Дуже часто на зміну ініціативним людям приходять ті, хто чекає вказівок з боку влади.

Дуже хочеться, щоб наступним керівником став не лише професіонал, а той, хто зможе швидко відновити усі комунікації та пройти опалювальний сезон,

– підсумував Геннадій Рябцев.