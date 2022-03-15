Кулеба та Бербок обговорили закриття лазівок для ухилення Росії від санкцій

Світ продовжує карати Росію економічними санкціями. У вівторок, 15 березня, ЄС затвердив четвертий пакет санкцій.

За підтримку нового раунду жорстких санкцій міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував своїй німецькій колезі Анналені Бербок, з якою мав телефонну розмову.

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Тиск має зростати, поки Москва не припинить агресію та не відійде від України,

– наполіг Кулеба.

Також міністр наголосив, що Україна та її міжнародні партнери скоординували кроки, щоб закрити всі шпарини для ухилення від санкцій.

Нові санкції ЄС проти агресора

повна заборона будь-яких операцій з деякими російськими державними підприємствами в різних галузях;

заборона імпорту сталевих матеріалів;

відмова від інвестицій в російський енергетичний сектор;

заборона експортувати в Росію предмети розкоші (зокрема йдеться про дорогі автомобілі);

заборона надання будь-яким російським особам або компаніям послуг, які стосуються кредитних рейтингів;

розширення списку персональних санкцій.

Не лише Європейський Союз сьогодні вдався до нового тиску. Нові санкції також запровадили США, Канада та Велика Британія. Продовжують покидати російський ринок і приватні компанії.

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