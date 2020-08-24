Ключ до миру лежить в Москві, – Кулеба про війну на Донбасі
Кулеба зазначив, що до процесу переговорів про війну на Донбасі варто залучити представників ТКГ, міністрів закордонних справ, лідерів країн та їх радників, а також учасників нормандського формату.
Дипломат наголосив, що завдяки залученості Німеччини, Франції, зусиллям України та "певним позитивним крокам" РФ, переговорний процес вдалось зрушити з місця. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.
Важливо Україна запросила Німеччину долучитись до платформи з деокупації Криму
Ключ до миру в Україні, ключ до припинення російської агресії проти України знаходиться в Москві,
– сказав міністр.
За словами Кулеби, найважливішим кроком було запровадження режиму припинення вогню, який діє з 27 липня. Дипломат запевняє, що режим тримається. Відсутність вбитих і поранених в результатів бойових дій є доказом цього.
Що відомо про режим припинення вогню?Представники Тристоронньої контактної групи домовились про повне і всеосяжне припинення вогню на Донбасі. Воно діє з 27 липня 2020 року, проте окупанти регулярно його порушують.
Україна шукатиме шляхи для врегулювання конфлікту на Донбасі. Кулеба додав, якщо така налаштованість є і в Росії, то "ключ до миру" не просто знайдеться, а й відкриє двері.
Про що ще говорив Кулеба на пресконференції
- Кулеба наголосив, що Україна не піде на поступки, якщо це стосуватиметься її територіальної цілісності. Про це міністр розповів, відповідаючи на питання про вибори на окупованих територіях.
- Дипломат відзначив, що протести у Білорусі відрізняються від української Революції Гідності. Адже українці мали вибір: Європа або Москва. За словами Кулеби, в Білорусі такого вибору зараз немає. Окрім цього, він зазначив, що для України дуже важливо, щоб в Білорусі панувала демократія. Проте, хто очолюватиме державу – питання другорядне.
- Міністр закордонних справ повідомив, що наступна зустріч радників нормандського формату відбудеться вже 28 серпня. У ній візьмуть участь всі сторони переговорного процесу, навіть Росія.