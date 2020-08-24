Кулеба зазначив, що до процесу переговорів про війну на Донбасі варто залучити представників ТКГ, міністрів закордонних справ, лідерів країн та їх радників, а також учасників нормандського формату.

Дипломат наголосив, що завдяки залученості Німеччини, Франції, зусиллям України та "певним позитивним крокам" РФ, переговорний процес вдалось зрушити з місця. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

Важливо Україна запросила Німеччину долучитись до платформи з деокупації Криму

Ключ до миру в Україні, ключ до припинення російської агресії проти України знаходиться в Москві,

– сказав міністр.

За словами Кулеби, найважливішим кроком було запровадження режиму припинення вогню, який діє з 27 липня. Дипломат запевняє, що режим тримається. Відсутність вбитих і поранених в результатів бойових дій є доказом цього.

Що відомо про режим припинення вогню? Представники Тристоронньої контактної групи домовились про повне і всеосяжне припинення вогню на Донбасі. Воно діє з 27 липня 2020 року, проте окупанти регулярно його порушують.

Україна шукатиме шляхи для врегулювання конфлікту на Донбасі. Кулеба додав, якщо така налаштованість є і в Росії, то "ключ до миру" не просто знайдеться, а й відкриє двері.

Про що ще говорив Кулеба на пресконференції