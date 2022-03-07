Кулеба й Лавров можуть зустрітися в турецькій Анталії

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба й російський посадовець Сергій Лавров можуть зустрітися в турецькій Анталії. В українському МЗС пояснили, що наразі можливість зустрічі опрацьовують.

Очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що зустріч відбудеться у четвер, 10 березня. Проте пояснив, що мовиться про тристоронній саміт.

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У Туреччині запланований саміт за участі України та Росії

Турецький міністр Мевлют Чавушоглу заявив, що мета – якнайшвидше зупинити війну.

Зокрема очільник МЗС Туреччини сказав: "Ми доклали зусиль, щоб зблизити наших українських та російських співрозмовників".

Міністр пояснив, що Дмитро Кулеба та Сергій Лавров сказали, що будуть присутні на зустрічі в Анталії та додав, що колеги хотіли, що взяв участь й він.

Ми проведемо цю зустріч як тристоронній саміт у четвер, 10 березня. Ми хочемо, щоб був поворотний момент. Ми продовжуємо працювати задля міцного миру,

– заявив Чавушоглу.

У коментарі 24 каналу речник МЗС України Олег Ніколенко сказав: "Можливість такої зустрічі поки що опрацьовується".



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