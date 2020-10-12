Обмін полоненими є найскладнішим у переговорах з Росією. Україна вимагає від РФ саме звільнити кримських татар, а не обмінювати їх.

З Росією складно домовлятись про обмін полоненими. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT Russian.

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Обмін полоненими є найскладнішою і частиною всіх переговорів із Росією, тому що він стосується долі людей, їх родичів, які чекають на новини. Тому ми ніколи не розкриваємо ніяких даних ув'язнених, які можуть бути обміняні, або термінів,

– сказав Кулеба.

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Україна готова до обміну. Але Росія вповільнює процес, тому треба вирішити ще кілька проблеми.

Позиція України щодо кримських татар

За словами Кулеби, Росія має не обмінювати, а просто звільнити кримських татар, яких незаконно ув'язнила.

Коли ми говоримо про кримських татар, йдеться не про обмін. Ми вимагаємо лише звільнення цих людей,

– сказав він.

Також РФ несе відповідальність за все, що відбувається в Криму, бо ця територія незаконно окупована.

До відома! Зараз в окупованому Криму та Росії незаконно ув'язнені 112 українців, серед яких – 78 кримських татар.

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